Сотни тюменцев пришли попрощаться с убитой восьмилетней девочкой

Тюменцы пришли на прощание с убитой восьмилетней девочкой. Сотни людей принесли венки, цветы, мягкие игрушки и воздушные шарики.

Тело девочки нашли 19 августа. Похороны проходят сегодня, 28 августа. Девочку больше месяца искал весь город.

В областном бюро судебно-медицинской экспертизы на улице Юрия Семовских прошло прощание с убитой. Организацию похорон девочки взял на себя тюменский предприниматель, руководитель «Ритуальной похоронной компании» Алексей Афанасьев, сообщил сайт Megatyumen.ru.

В помещении, где жители провожают маленькую девочку в последний путь, стоят венки от волонтеров, которые помогали ее искать, а также от папы и бабушки.

Источник фото: социальные сети

Венки приносят в зал отдельные семьи, люди, которые не знали девочку при жизни, но сильно переживают ее смерть, ученики лицея № 34, где училась школьница. Также в соцсетях появилось видео с места, где установлены десятки мягких игрушек в память о погибшей, цветы, сладости и воздушные шарики.

Региональное управление социальной защиты населения ранее обратилось с иском в суд, чтобы родителей убитой в Тюмени восьмилетней девочки лишили родительских прав на остальных детей. В семье есть еще два ребенка. С июля они находятся в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Туда их передали родители в связи с необходимостью оказания психологической помощи, а также на время следствия.

Подозреваемого в убийстве школьницы задержали — им оказался 40-летний мужчина, который снимал квартиру недалеко от ее дома. Мужчину арестовали.