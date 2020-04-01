Сотни россиян отправились в Горно-Алтайск в надежде спастись от коронавируса

В 2012 году Горно-Алтайск назвали самым чистым городом во всей России, и теперь некоторые наши сограждане пытаются защитить себя местной природой от пандемии коронавируса. Но нет ли риска, что они, напротив, занесут туда вирус? И как ведут себя в аналогичных ситуациях власти других городов и стран?

В Горно-Алтайске поток туристов пока никак не регулируется и, видимо, так будет продолжаться до первого случая заражения. Если это случится — всех посадят на карантин. Но хватит ли на всех больничных коек, если население города — всего 62 тысячи человек?

Обо всем этом, пока не поздно, должны задуматься местные власти. Плюс ко всему, проблема усугубляется активной уличной торговлей и прочими ярмарками. Но и у продавцов, если прислушаться, тоже есть своя правда.

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