Телезрители и читатели «360» записали поздравления для ветеранов, которые живут в Московской области. Причем все обращения — к каждому конкретному ветерану, поименно.

В акции поучаствовали жители Башкирии, Украины, Германии, Белоруссии и других городов и стран. Поздравления уже отправлены участникам войны. Обобщенная версия всех видеопоздравлений появится на YouTube-канале «360» в ближайшее время.

Торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войны проходят не так массово из-за угрозы распространения коронавируса. Но это не мешает людям разных профессий отправлять поздравления ветеранам дистанционно. Обращение отправили даже российские медики — прямо из больниц, где лечат заболевших от COVID-19.

Ветеранов поздравили и московские пожарные, спасатели и пилоты.

Жители Подмосковья отмечают праздник, не выходя из дома. Соседи и управляющие компании устроили концерты из балконов многоэтажных домов. Выступление провели и музыканты Коломенской филармонии, они организовали мероприятие на одном из-подмосковных балконов.