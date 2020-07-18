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    18 июля 2020, 17:56

    Сотни молодых людей устроили дискотеку под окнами правительства в Екатеринбурге. Видео

    Алена Макаренко

    Молодежь устроила шумную дискотеку на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга — прямо под окнами правительства Свердловской области. Об этом сообщило издание e1.ru.

    На площади собрались сотни молодых людей. По данным издания, организатор вечеринки — промогруппа «Стая». Приглашения на мероприятие разошлись в соцсетях. По просьбе инициаторов встречи, молодежь должна была соблюдать социальную дистанцию и танцевать только своими компаниями.

    Гости тусовки не считают свои действия нарушением режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавируса. Они обратили внимание на скопление людей в различных общественных местах — на пляжах, улицах и в ресторанах.

    Полиция устанавливает организаторов мероприятия, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-группу управления МВД города.

    Возбуждено административное производство по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Собранные материалы правоохранители направят в суд для рассмотрения.

    По последним данным, в Свердловской области выявлено 17 544 случая заражения коронавирусом. Умерли 193 человека. Регион расположился на втором месте в России по количеству новых случаев инфекции за сутки. Его обгоняет только Москва.