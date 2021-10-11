Сотни могил выкопали в Сургуте заранее из-за климата

Жителей Сургута испугали сотни выкопанных могил на кладбище. Горожане предположили, что готовится какое-то массовое захоронение. Однако в администрации эти слухи опровергли и объяснили, зачем было вырыто около 600 ям.

По словам чиновников, в районах Крайнего Севера и территориях, которые приравниваются к ним, допускается заблаговременное выкапывание могил из-за особенностей климата, сообщила kp.ru.

Такие заготовки, как уточнили в мэрии, проводятся каждый год. Дело в том, что если это не сделать заранее, то грунт позже промерзнет на два и более метров и выкопать могилу будет крайне сложно.

«Ежегодно перед заморозками готовится около 600 ям. В этот раз было подготовлено такое же количество, как и в предыдущие годы», — заключили в администрации.

В местных пабликах во «ВКонтакте» пользователи уже успели перепугаться из-за появления сотен ям. Кто-то вспомнил о традициях, по которым запрещается копать могилу заранее.

«Если пренебречь правилом, высок риск накликать беду, быстрее отправить человека на тот свет», — написала одна из подписчиц.

В ответ другая жительница Сургута предложила ей представить, каково будет сотрудникам кладбища рыть могилы в -40…-45 градусов.