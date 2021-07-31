Сотни клиентов Альфа-Банка пожаловались на сбой при оплате картой

Днем в субботу многие клиенты Альфа-Банка столкнулись с проблемами при оплате. Причем сбой коснулся пользователей из разных городов. Операции не выполняются как онлайн, так и офлайн.

С проблемой столкнулись жители Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга, сообщил РБК.

«Сейчас не получится расплатиться картой, мы уже работаем над проблемой и скоро все починим», — передало издание слова сотрудника кол-центре банка.

В приложении банка указано, что покупки и снятия по картам проходят частично. В некоторых магазинах крупных продуктовых сетей продавцы предупредили покупателей о невозможности оплатить покупки картой Альфа-Банка. В соцсетях пользователи тоже негодуют.

«Альфа-Банк, что случилось с платежами и переводами? Ни одна карта не работает», — написал Erik Kartman в Twitter.

Из данных сайта Downdetector следует, что сообщения о сбоях в работе Альфа-Банка начали поступать в 12:49 по московскому времени. Максимальное число отчетов с жалобами, которые пришли за это время, — 496.

В субботу стало известно, что данные 40 тысяч банковских операций клиентов Росбанка и Альфа-Банка слили в Сеть. Банки до сих пор официально не отреагировали на утечку.