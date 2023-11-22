Общество 22 ноября 2023, 03:50 Сотни иностранцев застряли на границе с Финляндией у КПП «Салла» Губернатор Мурманской области: 300 иностранцев застряли на границе с Финляндией

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Около 300 иностранцев из более чем 10 государств ждут перехода через финскую границу у КПП «Салла» в Кандалакшском районе. Власти Мурманской области организовали для мигрантов пункты питания и обогрева. Фото и видео с места опубликовал губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, по вине финской стороны, которая закрыла пункт пропуска, на границе разворачивается гуманитарный кризис. Около 300 иностранцев ждут возможности попасть в Финляндию.

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«Со своей стороны оказываем всестороннюю поддержку, чтобы они не стояли на морозе в условиях нашего Крайнего Севера. Мы размещаем их, а также установили пункты обогрева. Там люди могут погреться, поесть и даже просто выпить горячего чая», — написал Чибис.

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В понедельник, 20 ноября, погранслужба Финляндии сообщила, что военные начали строить временные заграждения у КПП «Салла» границе с Россией.

На российско-финской границе обострилась ситуация с мигрантами. За последние дни из России в Финляндию перебрались около 400 беженцев, преимущественно, из арабских стран. В субботу, 18 ноября, Финляндия приостановила работу южных пунктов пропуска на границе с Россией.