Сотни фур скопились на границе с Китаем из-за ограничений. Власти решили вопрос
«С 15 мая количество грузовых автомобилей, которые ежесуточно могут пересекать российско-китайскую границу через пункт пропуска „Пограничный“, увеличено с 10 до 20 единиц в каждую сторону», — сообщил сайт правительства Приморья.
Это трехстороннее соглашение между местными властями, территориальным подразделением Росгранстроя и руководства китайской провинции Хэйлунцзян.
В апреле Китай ужесточил меры по борьбе с пандемией коронавируса. Перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков.
Китайская сторона постепенно снижала число пропускаемых грузовиков, пока оно не достигло 10 машин в день. 14 мая водители договорились в знак протеста три дня не пересекать границу, но этот вопрос решили уже на следующий день.