Сотни фур скопились на границе с Китаем из-за ограничений. Власти решили вопрос

На пункте пропуска Пограничный — Суйфэньхэ на российско-китайской границе скопилась очередь из сотен фур. Китай ограничил въезд грузовиков, всех водителей тестируют на коронавирус. 15 мая стороны договорились увеличить трафик.

«С 15 мая количество грузовых автомобилей, которые ежесуточно могут пересекать российско-китайскую границу через пункт пропуска „Пограничный“, увеличено с 10 до 20 единиц в каждую сторону», — сообщил сайт правительства Приморья.

Это трехстороннее соглашение между местными властями, территориальным подразделением Росгранстроя и руководства китайской провинции Хэйлунцзян.

В апреле Китай ужесточил меры по борьбе с пандемией коронавируса. Перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков.

Китайская сторона постепенно снижала число пропускаемых грузовиков, пока оно не достигло 10 машин в день. 14 мая водители договорились в знак протеста три дня не пересекать границу, но этот вопрос решили уже на следующий день.