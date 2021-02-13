Сотни людей подписали открытое письмо Богомолову. Они ответили на его манифест двумя словами

Открытое письмо к режиссеру Константину Богомолову в ответ на его манифест «Похищение Европы 2.0» подписали сотни людей. «Ок, бумер», — так они отреагировали на его статью в «Новой газете».

Манифест Богомолова вышел в «Новой» 10 февраля. Режиссер рассуждает в нем о новом «этическом рейхе» Запада, его современном обществе и ценностях, а главным оружием «репрессивной машины» назвал социальные сети, где неугодных подавляют толпы анонимов, поддерживаемых властями и «новым министерством правды» в лице интернет-гигантов, таких как Apple, Google и Facebook, пришедших на смену Siemens, Boss и Volkswagen.

Публикация режиссера вызвала широкое обсуждение в соцсетях. Активист Вася Огонек предложил написать открытое письмо к Богомолову и ограничить послание двумя словами. За сутки письмо подписали более 500 человек. Его отправил его в редакцию — «Новая газета» выпустит его на третьей полосе в номере, который выйдет в понедельник.

Источник фото: Facebook.com, страница Кирилла Мартынова

Обращение к режиссеру в газете напечатают без сокращений: «Ок, бумер». Эти слова обычно с иронией используют молодые люди, когда хотят успокоить своих слишком устаревших собеседников.