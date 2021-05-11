Сотни анчоусов выбросились на берег острова Русский в Приморье

Во Владивостоке обнаружили огромное количество анчоусов, выбросившихся на побережье бухты Новик. По данным ученых, такого явления в морской акватории Приморья не видели около 60 лет.

«Возможно, был слишком ранний подход этой рыбы. Анчоус — южный мигрант. Он заходит к нашим берегам только тогда, когда прогревается вода. Зимой он в этих районах жить не может и обитает на юге, в субтропиках», — рассказал изданию VL.ru ведущий научный сотрудник лаборатории динамики морских экосистем ННЦМБ ДВО РАН, гидробиолог Александр Звягинцев.

Ученый отметил, что никогда не видел, чтобы взрослые анчоусы выбрасывались на берег в таком количестве. Он предположил, что рыба слишком рана начала нерестится, когда вода в акватории Владивостока не успела прогреться до нужной температуры.

С ним согласен ученый Андрей Баланов, который в беседе с РИА «Новости» предположил, что массовый выброс на берег рыбы произошел из-за резкой смены температуры: течения занесли косяк рыбы в более холодные воды.

В Instagram, где было опубликовано видео с выбросившимися анчоусами, в комментариях люди раскритиковали автора видео. Они не удивились явлению и отметили, что наблюдают его каждый год. Большинство пользователей отметили, что рыба выбросилась на берег из-за нереста.