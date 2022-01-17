Сосулька величиной с дом образовалась на юге Петербурга

Житель юга Санкт-Петербурга опубликовал в одной из групп в соцсетях фотографию гигантской глыбы льда величиной с дом. Об этом написала «Политика сегодня».

Житель отметил, что возле огромной сосульки поставили ограждение.

«Смотрите, какая красивая мегасосулища наросла на корпусе 3 дома 53 по улице Свободы! Кто-то даже заботливо огородил тротуар, дабы она кого не убила», — написал очевидец.

Автор публикации добавил, что информацию о глыбе уже направили в городскую администрацию через сайт «Наш Санкт-Петербург».