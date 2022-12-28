Общество 28 декабря 2022, 17:52 Сосулька в Москве упала на высокопоставленного сотрудника МЧС — СМИ «Известия»: пострадавшим от падения сосульки в Москве оказался сотрудник МЧС Елизаров

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Днем 28 декабря с крыши нежилого здания на улице Инициативной в Москве на прохожего упала наледь. В пресс-службе столичной прокуратуры рассказали, что пострадавшего мужчину госпитализировали. Источник «Известий» сообщил, что прохожим оказался 50-летний директор департамента оперативного управления МЧС России Анатолий Елизаров.

Сотрудники Дорогомиловской межрайонной прокуратуры организовали проверку. По ее итогам ведомство примет меры реагирования. На кадрах видно, что на тротуар с высоты второго этажа рухнула наледь, образовавшаяся на водосточной трубе.

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Собеседник «Известий» отметил, что высокопоставленный представитель МЧС в момент падения шел под крышей здания. Мужчину доставили в больницу с травмой головы.

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При получении травм из-за падения сосулек с крыш домов можно добиться выплаты компенсаций, рассказала депутат Госдумы Светлана Разворотнева. По ее словам, за возмещением вреда здоровью следует обратиться в досудебном порядке, и лишь в случае отказа подавать заявление в суд. Разворотнева добавила, что в большинстве случаев коммунальные службы предпочитают не доводить дело до судебного разбирательства.