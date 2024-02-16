Общество 16 февраля 2024, 09:44 Состояние всех пострадавших при обстреле Белгорода стабилизировалось Помощник министра Кузнецов: состояние 14 пострадавших в Белгороде стабильное

Читать 360tv в

При обстреле в Белгороде пострадали почти 20 человек, из них 14 госпитализировали. Состояние всех пациентов удалось стабилизировать, заявил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Его процитировало РИА «Новости».

«Их состояние стабильно. Еще пятеро получают лечение амбулаторно», — сказал он.

Реклама

Алексей Кузнецов уточнил, что в общей сложности госпитализировали 14 пострадавших. К ним отнесли четырех пациентов, которых утром 16 февраля доставили поездом на лечение в Москву.

В Белгороде остались 10 госпитализированных. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что состояние двух из них тяжелое. Восемь человек — в состоянии средней степени тяжести. Пятерых отпустили домой. Общее число пострадавших, по словам губернатора, увеличилось до 19 человек — один обратился за медпомощью вечером 15 февраля.

Белгород обстреляли из РСЗО RM-70 Vampire. Погибли семь человек.