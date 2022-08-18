Состояние воздуха из-за смога на юго-западе Подмосковья взяли под контроль пятьдесят постов

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что состояние воздуха на юго-западе Подмосковья контролируют 50 постов и мобильных лабораторий. По его словам, смог в столичном регионе из-за пожара не несет экологической угрозы.

«Лаборатории оценили содержание в воздухе 19 основных загрязняющих веществ. Есть незначительный рост концентраций <…> оксида и диоксида азота, оксида углерода, но превышений предельно допустимых не выявлено», — отметил Фирсов.

Запах гари на юге региона может ощущаться еще несколько дней. Он может задержаться из-за неблагоприятных метеоусловий — жары и безветрия, объяснил он.

Фирсов обратил внимание, что после торфяных пожаров 2010 года в Подмосковье провели большую работу по обводнению торфяников. В регионе создали многоуровневую систему мониторинга возгораний.

На днях Рязань заволокло дымом и гарью из-за лесных пожаров. Согласно последним данным, общая площадь возгорания уже превысила 180 гектаров.