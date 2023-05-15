Эксклюзив 15 мая 2023, 19:50 Состояние стабильное. Захара Прилепина оставили в палате интенсивной терапии Пресс-служба писателя Захара Прилепина назвала состояние публициста стабильным РИА «Новости»

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Писатель Захар Прилепин находится в стабильном состоянии, сообщили «360» в пресс-службе публициста. Там добавили, что врачи проводят консультации по дальнейшему лечению пациента.

«Состояние Захара Прилепина стабильное. На данный момент нижегородские врачи осуществляют весь комплекс лечебных мероприятий, необходимых для такого вида травмы, а также продолжают проводить консультации с коллегами из федеральных научно-исследовательских медицинских центров относительно дальнейшей тактики лечения», — рассказали в пресс-службе публициста.

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До принятия решений о дальнейших шагах по восстановлению Прилепина оставили в палате интенсивной терапии.

Днем 6 мая в Нижегородской области взорвалась машина, в которой ехали Захар Прилепин и его помощник Александр Шубин. Он погиб, а писатель получил множественные травмы. Правоохранители задержали подозреваемого в покушении на публициста. Задержанный признался, что заложил взрывное устройство в дорогу и привел его в действие дистанционным способом. Восстановление Прилепина займет около полугода. После выписки он запланировал вернуться в зону проведения СВО.