Состояние родников проинспектировали в Москве | 360°

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Состояние родников проинспектировали в Москве

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Геологическая служба ГПБУ «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы провела исследование родников. Об этом написало ИА НСН.

По словам представителей службы, родники представляют собой природные объекты, входящие в состав памятников природы столицы. Всего их в черте города находится 250. Пробы воды отбираются из тех родников, которые имеют особую популярность у населения.

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Качество воды большинства родников Москвы соответствует нормативам, в некоторых случаях отмечаются превышения только по природным компонентам.

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Наблюдение за состоянием родников в столице начались с 2000-х годов. На особом контроле находятся те объекты, которые загрязняют окружающую среду, отметили в ведомстве.

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