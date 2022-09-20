Состояние родников проинспектировали в Москве | 360°

Общество 20 сентября 2022, 16:59 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Состояние родников проинспектировали в Москве

Читать 360tv в

Геологическая служба ГПБУ «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы провела исследование родников. Об этом написало ИА НСН.

По словам представителей службы, родники представляют собой природные объекты, входящие в состав памятников природы столицы. Всего их в черте города находится 250. Пробы воды отбираются из тех родников, которые имеют особую популярность у населения.

Реклама

Качество воды большинства родников Москвы соответствует нормативам, в некоторых случаях отмечаются превышения только по природным компонентам.

Реклама

Наблюдение за состоянием родников в столице начались с 2000-х годов. На особом контроле находятся те объекты, которые загрязняют окружающую среду, отметили в ведомстве.

0 0 0 0 0 0