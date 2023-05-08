Общество 08 мая 2023, 20:58 Состояние Прилепина значительно улучшилось «Известия»: Прилепин находится в сознании и общается РИА «Новости»

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Состояние писателя Захара Прилепина, который пережил покушение, значительно улучшилось. Он находится в сознании и общается, но вставать ему пока нельзя, сообщили «Известия».

Прилепин находится под наблюдением врачей. Писатель ранее рассказал, что постоянно получал в свой адрес угрозы со стороны ВСУ.

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Впервые он узнал о работе нескольких диверсионных групп еще в 2017 году. Прилепина включили в первую пятерку на ликвидацию.

Тогда писатель был замкомандира разведывательно-штурмового батальона полка спецназа Донецкой Народной Республики. Прилепин добавил, что саперы дважды «снимали фугасы» возле дома, где он жил в Донецке.

Ранее жена Захара Прилепина Мария сообщила, что ее супруг идет на поправку. Она отметила, что никаких угроз ее семья перед терактом не получала.

Покушение на писателя совершили утром 6 мая в Нижегородской области. В результате взрыва автомобиля, в котором ехал Прилепин, погиб его друг. Сам публицист получил ранения.