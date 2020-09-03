Сейчас состояние Ефремова нестабильно, потому что он попал в сложную жизненную ситуацию.

«Это нормально для человека, который попал в непростую жизненную ситуацию, особенно, учитывая, что он никогда не был в таких ситуациях и не может на всю эту историю посмотреть объективно, со стороны», — объяснил Жорин.

По мнению юриста, резкая смена позиции актера связана с невозможностью объективно оценить свое положение. Ефремов разговаривает в основном с адвокатами и следователями. У него нет доступа в интернет, чтобы мониторить все последние события.

«Я думаю, что, когда эта история так или иначе закончится, накал страстей спадет, и Ефремов увидит объективно, что же на самом деле происходило. Думаю, он схватится за голову и подумает, что же он наделал», — добавил Жорин.

По его мнению, каждый из участников дела Ефремова преследует собственные интересы. Этим же также объясняется неоднозначная стратегия защиты.

Ранее Ефремов признал свою вину в аварии на Смоленской площади в Москве. Об этом он заявил во время заседания в Пресненском суде 3 сентября. До этого адвокат Ефремова утверждал, что за рулем в момент ДТП находился кто-то другой. Причем сам актер соглашался с такой позицией.