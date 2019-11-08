Состоялись российско-американские консультации по ситуации на Корейском полуострове

Уточняется, что сегодня прошли консультации посла по особым поручениям МИД России О. Бурмистрова со спецпосланником Госдепа Соединенных Штатов по Корее М. Ламбертом, которого также принял замминистра И. Моргулов. Дипломаты поделились друг с другом мнением относительно развития ситуации на Корейском полуострове.

«Подтверждена важность продолжения регулярных контактов между всеми вовлеченными странами и достижения ими новых договоренностей в интересах дальнейшего продвижения процесса политико-дипломатического урегулирования в субрегионе», — добавили пресс-служба министерства.