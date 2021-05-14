Состоялась встреча Патрушева с главой МВД Сербии

В Москве прошла встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с главой сербского МВД Александром Вулиным. Об этом сообщило РИА «Новости».

RT рассказал, что стороны затронули контртеррористическую проблематику, поговорили о ситуации на Балканском полуострове, а также обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества Москвы и Белграда в области безопасности. Патрушев и Вулин подчеркнули, что между Совбезом России и Министерством внутренних дел Сербии налажено налажено «плодотворное взаимодействие по широкому спектру тем».