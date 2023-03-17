Общество 17 марта 2023, 13:38 Состоялась презентация спецпроекта «Мир неравнодушных людей»

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Мультимедийный спецпроект «Мир неравнодушных людей» презентовали для участников НКО и СМИ. Об этом этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

Проект представляет собой просветительскую платформу, которая рассказывает о 100 различных фондах и НКО в Москве и регионах России. Все они являются обладателями президентских грантов, которые выдают на развитие инициатив, нацеленных на благотворительность, волонтерство, охрану окружающей среды и другое.

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«Почти каждый второй россиянин (49%), согласно опросам ВЦИОМ, ничего не знает о пользе общественных организаций, 13% полагают, что они практически не приносят пользы. В большинстве своем россияне предпочитают помогать тем, кого знают лично», — отметила бренд-директор ИД «Аргументы и Факты» Елена Мулланурова.

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Проект призван познакомить россиян с деятельностью фондов и повысить доверие к ним.

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