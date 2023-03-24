Общество 24 марта 2023, 18:32 Состоялась презентация образовательной платформы о лидерах НКО «Удивительные люди»

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Презентация мотивационной образовательной платформы о лидерах НКО «Удивительные люди» состоялась в пресс-центре издательского дома «Аргументы и Факты». Проект запущен на сайте AIF.RU и реализуется Фондом «АиФ. Доброе сердце» при поддержке Фонда президентских грантов и издательского дома «Аргументы и факты».

В рамках мероприятия также прошел паблик-ток о значении личности в работе над благотворительными инициативами.

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Создатели проекта провели крупное исследование некоммерческого сектора, в котором приняли участие 533 организации из 78 регионов. Все они являлись лауреатами президентских грантов.

В рамках проекта выбрали 25 руководителей — лидеров движения НКО, которые смогли построить личный бренд и благодаря этому привлечь к благотворительной деятельности больше людей.

Именно они стали участниками проекта «Удивительные люди». Проект направлен на то, чтобы обучить представителей НКО из регионов становиться лидерами общественных мнений и активно продвигать свою деятельность.