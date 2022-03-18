Состоялась презентация главных проектов благоустройства в ВАО на 2022 год

Мэр Москвы Сергей Собянин презентовал масштабную программу благоустройства «Мой район», которая будет реализована в Восточном округе столицы в 2022 году. Об этом написало utro.ru со ссылкой на официальный сайт градоначальника.

Власти планируют оборудовать удобные пешеходные и велосипедные маршруты между Новокосино и Косино-Ухтомским. Кроме того, жители Новокосино получат качественное общественное пространство вокруг Салтыковского лесопарка.

В Вешняках между улицами Косинская, Вешняковская и Молдагуловой появятся несколько спортивных зон для воркаута, футбола, баскетбола, настольного тенниса. Рабочие проложат пешеходные дорожки, приведут в порядок газоны, установят скамейки.

В Сокольниках будет оборудована новая благоустроенная территория со спортивными площадками и уютными зонами отдыха между улицами Жебрунова, Барболина, Русаковской и 5-й Соколь­ни­ческой. Также в 2022 году в ВАО приведут в порядок 11 школьных территорий.