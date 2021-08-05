Россиянам рассказали, из чего состоит территория страны

Территория России состоит из 65,8% — леса и 1,6% — воды. Всего страна имеет 1713 миллионов гектаров. В собственности населения находится 111 миллионов гектаров, сообщила «Российская газета».

В России насчитывается почти 50 миллионов гектаров «особо охраняемых территорий и объектов». К ним относятся заповедники, курорты и так далее. Еще 382 миллиона гектаров занимают сельскохозяйственные земли. Под населенные пункты выделен 21 миллион гектаров, а под промышленность и транспорт — 18 миллионов.

«Земли запаса» занимают 88 миллионов гектаров. Речь идет о неиспользуемых территориях, находящихся в государственной и муниципальной собственности. При этом 43 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель составляет «фонд перераспределения». Это свободные земли, которыми никто не пользуется.

Согласно данным Росреестра за 2019 год, всего в государственной собственности у муниципалитетов находится 92,2% российской земли. В собственности населения есть 111 миллионов гектаров земли. Власти владеют всем фондом запаса и особо охраняемыми территориями, а также 70% земель населенных пунктов и 96% земель промышленности и транспорта.