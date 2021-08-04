Составлена подборка вещей, которые люди носят десятилетиями

Издание AdMe.ru опубликовало статью с подборкой вещей, которые их владельцы носят не один десяток лет. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Одна девушка рассказала, что носит платья бабушки.

«Я надела на репетицию свадьбы платье моей бабушки, в котором она вышла замуж в 1974 году», — написала она.

Другая женщина поделилась, что носит летнее платье 19 лет, и оно ей очень нравится.

Еще одна девушка написала, что купила дешевые босоножки больше 10 лет назад, но до сих пор в них ходит.

«Бабушкино шерстяное платье из 50-х годами висело у меня в шкафу, и я наконец примерила его. Приятно удивлена!» — поделилась владелица такого винтажного платья.

Пользователь выложил фото ремня, доставшегося ему от отца.

«Круто осознавать, что носишь вещь, которая старше тебя на 18 лет и 11 дней», — поделился он.

Еще один мужчина показал футболку, в которой ходит больше 20 лет.