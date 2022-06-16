Составлен топ вузов в ИТ-сфере по размеру зарплат выпускников

Самую высокую зарплату среди ИТ-специалистов получают выпускники Московского физико-технического университета (МФТИ). Такие данные получил в результате исследования сервис по поиску работы SuperJob. Он составил рейтинг вузов РФ по уровню зарплат занятых в отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2016–2021 годах. Результаты публикует РБК.

Согласно данным исследования, выпускники МФТИ в среднем получают 250 тысяч рублей в месяц. Их заработок за год вырос на 20 тысяч рублей, или на 9%. На втором месте идет Мсковской государственный университет имени М. В. Ломоносова, который при этом опередил МФТИ по росту зарплат выпускников — плюс 30 тысяч рублей, или 17% за год.

Третье место у Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Средняя зарплата их выпускников — 200 тысяч рублей в месяц.

На четвертом месте Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» с уровнем зарплат выпускников 190 тысяч рублей в месяц. На пятом месте Санкт-Петербургский государственный университет — 180 тысяч рублей в месяц.