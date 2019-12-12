Составлен топ самых популярных подарков на Новый год

Основная масса россиян получит в главную праздничную ночь 2020 года конфеты, шоколад, косметику и парфюмерию. По данным аналитиков, такие подарки стоит ждать 46% россиян.

Новогодний стол теперь не главная статья расходов россиян Подробнее

Кроме того, один из самых популярных презентов — деньги. Их в подарок получат 30% соотечественников. Также граждане скупают подарочные сертификаты (22%), продукты питания и напитки (18%). В топ-10 подарков под елку попали: книги (17%), трекеры, например пульсометры (16%), билеты на концерты и в театр (14%), походы на массаж и в SPA (14%), смартфоны (13%).

В 2019 году затраты россиян на подарки впервые за пять лет превысили расходы на праздничный стол — 46 против 43%. А на развлечения соотечественники отвели 11% праздничного бюджета. Всего средний россиянин планирует потратить 19,3 тысячи рублей на главный зимний праздник.