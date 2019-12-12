  • Составлен топ самых популярных подарков на Новый год

    12 декабря 2019, 20:23

    Алена Макаренко

    Составлен топ самых популярных подарков, которые россияне получат на приближающийся Новый год. Список представили эксперты Deloitte, сообщил сайт РБК. Впрочем, соотечественникам еще стоит потренировать фантазию.

    Основная масса россиян получит в главную праздничную ночь 2020 года конфеты, шоколад, косметику и парфюмерию. По данным аналитиков, такие подарки стоит ждать 46% россиян.

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    Кроме того, один из самых популярных презентов — деньги. Их в подарок получат 30% соотечественников. Также граждане скупают подарочные сертификаты (22%), продукты питания и напитки (18%). В топ-10 подарков под елку попали: книги (17%), трекеры, например пульсометры (16%), билеты на концерты и в театр (14%), походы на массаж и в SPA (14%), смартфоны (13%).

    В 2019 году затраты россиян на подарки впервые за пять лет превысили расходы на праздничный стол — 46 против 43%. А на развлечения соотечественники отвели 11% праздничного бюджета. Всего средний россиянин планирует потратить 19,3 тысячи рублей на главный зимний праздник.