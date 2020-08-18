Составлен топ-50 покупок россиян в алкомаркетах. Водка в список не попала
Как пишет РБК со ссылкой на аналитическое подразделение «ЧекСкан Research», эксперты изучили самые покупаемые россиянами товары в двух сетевых алкомаркетах с начала 2020 года. Пиво заняло первую строчку списка.
«При этом такой традиционный напиток, как водка, не вошел даже в топ-50», — приводит издание текст сообщения «ЧекСкан Research». В этом исследовании эксперты исключили неалкогольную группу товаров.
Во время самоизоляции россияне стали покупать больше алкоголя
«Резкий рост среднего чека в апреле, к сожалению, не позволяет сделать иного вывода: россияне действительно стали больше употреблять алкоголь на самоизоляции», — рассказал основатель и генеральный директор «ЧекСкан» Владислав Вернигора.
Он добавил, что после отмены ограничений размер среднего чека уменьшился слабо. Вернигора связал это с сезонным фактором.
В одном из магазинов первое место среди всех видов товаров заняла медицинская маска, а во втором — пиво.
Ранее Союз российских пивоваров назвал самые любимые сорта пива у россиян. Большинство соотечественников предпочитают светлое фильтрованное пиво, спрос на которое возрастает летом.