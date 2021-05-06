Составлен топ-5 высокооплачиваемых профессий

Подготовлена подборка профессий, которые достаточно быстро осваиваются с помощью онлайн-курсов или по самоучителю. При этом уровень зарплаты быстро станет высоким, сообщил «Ридус».

По оценке экспертов hh.ru, спрос на них в ближайшие десятилетия точно останется высоким.

Специалисты по карьерному росту советуют людям, задумавшимся о смене профессии, обратить внимание на IT-сферу. С 2010 по 2020 год количество вакансий в этой сфере на hh.ru возросло на 476%. Самые востребованные среди них — программисты, а фронтенд-разработка — одна из IT-специальностей, которая отлично подойдет новичкам. Фронтенд-разработчики в среднем зарабатывают 150 тысяч рублей в Москве или 100 тысяч рублей в регионах.

Профессия проджект-менеджера требует широкого кругозора, но при этом многие работодатели готовы рассматривать кандидатов без специального образования. Начинающих возьмут на стартовые позиции ассистентов проджект-менеджеров или младших руководителей проектов. С квалификацией руководителя проектов можно работать в разных сферах — от издания книг до создания новых продуктов в нефтегазовом секторе. Основная обязанность такого специалиста — довести идею до реализации в срок, используя выделенные для этого ресурсы. Предлагаемые зарплаты начинаются от 70 тысяч рублей и достигают полумиллиона рублей.

Копирайтинг — одна из самых популярных интернет-профессий. В основном профессионалы зарабатывают 30- 50 тысяч рублей, максимальные зарплаты — от 110 тысяч рублей.

Веб-дизайнеры занимаются визуальной частью сайтов и мобильных приложений, интерфейсами цифровых сервисов, делают рекламные баннеры и лендинги. Они отвечают за стилистику, колористику, подбор графики и анимации. Претендентам необходимо научиться создавать лендинги и сайты как минимум на «Тильде». Зарплаты варьируются в районе 45-70 тысяч рублей, есть предложения и от 150 тысяч рублей.

Зарплаты менеджеров по продажам начинаются от 65 тысяч рублей, а максимальные — от 300 тысяч рублей.