Составлен топ-5 самых популярных тиктокеров России 2020 года

Молодой человек называет себя «самым экстремальным блогером». На него подписаны 20,6 миллиона человек. Кирилл является каскадером, а его ролики чаще всего посвящены трюкам и пранкам с участием обычных прохожих. Вторая в списке — Дина Саева, которую в ТikТоk зовут просто dina. У нее 17,8 миллиона подписчиков. Девушка снимается с подругами, поет песни под фонограмму и рекламирует косметику.

Третье место заняла Карина Кросс (karinakross) с 11,1 миллиона подписчиков. Актриса и певица снимает вайны вместе с друзьями и другими знаменитостями. На четвертом месте оказалась Валя Карнавал (karna.val). У нее 10,6 миллиона фоловеров. На своем канале она рассказывает о жизни, танцует, а также участвует в трендах соцсети.

Пятая строчка досталась 22-летнему Рахиму Абрамову (rahimabram). В сентябре он стал самым высокооплачиваемым блогером России. С 1 июля прошлого года по 30 июня этого года он заработал 10,47 миллиона рублей. На парня подписаны 9,8 миллиона человек. Он снимает развлекательный контент.