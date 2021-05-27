Составлен список вакансий в регионах с зарплатой до 190 тысяч рублей в месяц

Составлен список вакансий для работников, которые готовы трудиться вахтовым методом, с зарплатами почти до двухсот тысяч рублей. перечень составили исследователи сервиса «VK Работа».

Как сообщила «Российская газета», больше всех готовы платить комплектовщику-фасовщику в Архангельской области — 190 тысяч рублей ежемесячно. Механику в Сахалинской области предлагают оклад в 150 тысяч рублей, немного меньше — 135 тысяч рублей в месяц — готовы платить сварщику во Владимирской области.

Строитель является самой востребованной специальностью для вахтового метода, подчеркнули авторы исследования. Для них наиболее щедрые предложения есть в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Там сотрудникам готовы платить 64,4 тысячи рублей в месяц.

Комплектовщики-фасовщики востребованы в Московской области и Хакасии. Работникам этой сферы в среднем готовы платить почти 82 тысячи рублей ежемесячно.

В Ленинградской области отмечен повышенный спрос на охранников. В регионе средняя зарплата для них составляет свыше 48 тысячи рублей в месяц. В Омской области инженерам готовы платить 66 тысяч рублей, поварам в Бурятии — 53,2 тысячи рублей.

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала о самых востребованных профессиях в нашей стране. Это курьер, водитель, бухгалтер, арт-дизайнер и IT-дизайнер. Она отметила, что этим профессиям могут обучить в центре занятости. Международный HR-консультант Зулия Лоикова добавила, что в России много вакансий дальнобойщика, токаря, фрезеровщика, слесаря, электрика и сантехника.