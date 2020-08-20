Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий для работы на удаленке

Многие компании перевели сотрудников на удаленку из-за коронавируса. Однако, даже оставаясь из дома, можно получать хорошие деньги. Сервис по поиску работы назвал самые высокооплачиваемые вакансии для тех, кто не ездит в офис.

Отвечающий за stories в компании, которая производит смартфоны, может получать от 250 тысяч рублей ежемесячно, написал RT. Надо учитывать, что это проектная работа. Она длится около четырех месяцев.

Инженер автоматизированного тестирования зарабатывает от 175 тысяч в месяц. Он проверяет программное обеспечение, пишет автоматизированные тесты и обучает тестированию своих коллег.

На хорошую зарплату на удаленке может рассчитывать и менеджер по подбору персоналу. Речь идет о, по крайней мере, 150 тысячах рублей в месяц.

Такую сумму могут NET-разработчики, от 120 тысяч рублей получают технические писатели. Они создают краткую и понятную техническую документацию.

Ранее стало известно, что на удаленную работу частично или полностью перешли 54% компаний по всей России. Из офиса продолжили работать 8% фирм.