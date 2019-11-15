Составлен список с самыми востребованными инженерными специальностями

По номинальному числу вакансий, самыми востребованными оказались профессии инженера-технолога, инженера-конструктора, главного инженера, инженера-энергетика, главного технолога. Далее идут инженер контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), инженер-механик, мастер производственного участка. Кроме того, в топ попали инженер по охране труда и технике безопасности, начальник цеха и инженер-электрик.

В 2020 году возможно увеличение интереса к вакансиям инженеров-технологов, предполагают эксперты. Это связано с высокими темпами развития производственных предприятий. Средняя зарплата этих специалистов достигает в Москве 60-70 тысяч рублей, максимальная — 120 тысяч рублей.

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«На высокую зарплату в 2020 году смогут претендовать высококвалифицированные инженеры-технологи в сферах тяжелого и среднего машиностроения, а также в пищевом, химическом и фармацевтическом производстве», — говорится в сообщении.

Кроме того, в 2020 году работодатели будут искать больше инженеров-конструкторов, так как возросли требования к реализации конструкторских проектов. Помимо этого вырастет спрос на главных инженеров, их услуги нужны для производства металлических изделий, металлообработки, товаров народного потребления, а также в сфере строительства и эксплуатации объектов.

Стоит ждать и рост вакансий для инженеров-робототехников, на это повлияло развитие технологий и робототехники. А в связи с внедрением на некоторых предприятиях концепции «бережливое производство» будут нужны специалисты по бережливому производству.