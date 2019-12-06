Составлен список продуктов, которые подорожают к Новому году

Продукты, которые нужны для приготовления традиционного новогоднего салата — оливье, уже подорожали. А что происходит с другими праздничными лакомствами?

Средняя цена за четыре порции оливье за последний год выросла на 4,6% — с 325 до 340 рублей, отметил «Росстат». Оказалось что подорожали и некоторые скоропортящиеся продукты для новогоднего стола, сообщило ИА Nation News со ссылкой на Союз производителей и поставщиков продуктов питания. За этой тенденцией стоят вполне объективные причины, рассказал зампред правления Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Больше всего в зимний сезон цена увеличивается на фрукты и овощи. Такая тенденция связана с отсутствием на рынке предложения дешевой продукции отечественного производства. Таким образом, после ноябрьских 85 рублей за килограмм огурцов в декабре придется отдать 93. То же самое можно сказать и про помидоры. В последнее время розничная цена выросла с 92 до 117 рублей за килограмм.

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В ценах на мандарины преобладают «разнонаправленные тенденции», отметил эксперт. На российский рынок поступают более дорогие сорта мандаринов, например, из Марокко. А еще завоз цитруса идет из Турции и Китая. В результате цены на мандарины в РФ колеблются от 70 до 150 рублей за килограмм, в зависимости от сорта и страны-производителя.

Традиционно перед Новым годом дорожают и куриные яйца. Если в ноябре средняя стоимость десятка была 59 рублей, то к середине декабря она вырастет до 62. В начале 2020 года цена на этот продукт резко снизится.

А вот цены на морковь в рознице, наоборот, сейчас стабильны. В опте преобладает понижательный ценовой тренд, заявил Леонов. Это связано с невысокими темпами сбыта. Одними из самых стабильных сегодня остаются розничные цены на шоколадные конфеты. Сладости стоят все так же в районе 310 рублей за килограмм. Цены на дорогие марки шампанского будут сопоставимы с прошлогодними, предположил эксперт. Предпосылок к их снижению на сегодня нет.