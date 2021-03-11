Составлен список главных ошибок хозяек при уборке в доме

Некоторые хозяйки допускают при уборке грубые ошибки, сами того не подозревая. Сайт «Утро.ру» рассказал, чего лучше не делать, наводя порядок в доме.

Популярной ошибкой является откладывание уборки на потом. Лучше каждый день выделять на это занятие около 10 — 20 минут. Важно использовать перчатки, чтобы защитить кожу от вредного воздействия химических веществ в специальных средствах.

Нельзя мыть пол в первую очередь. Дело в том, что во время очистки поверхностей крошки и пыль падают с тряпки. Сперва нужно протереть столы, тумбочки и подоконники, а потом уже перейти к полу. Не рекомендуется использовать всего одну губку при уборке на кухне. Стол и столешницу необходимо протирать тряпочкой из микрофибры или бумажными полотенцами. При мытье поверхностей со специальными средствами лучше использовать губку.

Ковер недостаточно просто пропылесосить. Специалисты по клинингу советуют вычесывать его одежной щеткой. Еще не стоит разбрызгивать моющее средство на мебель. Будет правильнее пшикнуть спреем на салфетку. Все вещества лучше разводить точно по инструкции, а не лить их в ведро на глаз.