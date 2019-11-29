Составлен рейтинг востребованных профессий в будущем

В список попали следующие перспективные специальности: разработчики, а также дизайнеры, в том числе web-дизайнеры, дизайнеры мобильных приложений и цифровые иллюстраторы.

Кроме того, стоит задуматься о приобретении специальности аналитика, в частности бизнес-аналитика, аналитика данных и аналитика Big Data. Также на рынке будут цениться IT-маркетологи: PR-менеджеры, SMM-менеджеры и SEO-специалисты. То есть все те, кто привлекает потенциальных покупателей к бренду, компании или продукту, стимулируют продажи.

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Помимо этого в рейтинг попал Product Manager (менеджер продукта) — специалист, который отвечает за успешное выполнение проекта в утвержденный заказчиком срок, контролирует качество, распределяет бюджет. А еще в будущем будут нужны Motion-дизайнеры. Эти специалисты создают интерактивную анимацию и визуальное оформление. Кроме того, молодым людям стоит задуматься о профессии специалиста по информационной безопасности, тестировщика и специалиста по поддержке.

Рейтинг профессий составлен к конкурсу «Молодые лидеры Рунета».

«С развитием технологий в России лидеров диджитал профессий будет появляться все больше и больше», — рассказал генеральный директор холдинга Е-генератор Юрий Белоусов.

Он оценил, что растущая конкурентная среда создает рынок для новых компетенций.