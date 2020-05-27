Составлен рейтинг сфер, где проще всего разбогатеть

Аналитики составили список сфер экономики, в которых существует наибольший шанс разбогатеть.

Специалисты компании Wealth-X проанализировали, в каких отраслях экономики за последние 10 лет появилось наибольшее число богатых людей с состоянием от пяти миллионов долларов. на основе проведенного анализа, они составили прогноз по наиболее перспективным сферам на грядущее десятилетие.

Лидером рейтинга стала финансовая и банковская сфер— здесь сосредоточено порядка 30% богачей. На второй строчке расположилась сфера услуг. Там разбогатели более 16% предпринимателей. На третье позиции — некоммерческие и общественные организации с результатом 7%.

В топ-5 также вошли сферы недвижимости и здравоохранения. Там сосредоточено 5,4% и 4,9% богачей соответственно. IT-сфера заняла шестую позицию в рейтинге.

Наиболее благоприятными для бизнеса странами будут США и Китай, считают эксперты. По их прогнозам, именно там в будущем предприниматели начнут богатеть в более молодом возрасте. Также будет расти доля состоятельных женщин в мире, отмечают аналитики.