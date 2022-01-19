Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в городах России

Аналитики SuperJob составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в российских регионах в январе. Оказалось, что в городах с населением от 500 тысяч до одного миллиона жителей больше всего готовы платить врачам, написал RT.

Например, в Ульяновске стоматологу предлагают зарплату в 200 тысяч рублей, а в Тюмени ищут флеболога за 160 тысяч рублей в месяц. В Ярославле, Оренбурге и Кирове медикам будут платить около 60 тысяч рублей в месяц.