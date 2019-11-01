Составлен рейтинг с самыми любвеобильными регионами России

Аналитики определили, как жители разных российских регионов выражают свое эмоциональное состояние в соцсетях. Московская область вошла в топ-10 так называемого рейтинга любви.

Ежегодный список представили специалисты экспертного центра Brand Analytics, сообщил сайт РБК со ссылкой на документ. Их исследование основывалось на анализе сообщений о «любви» и «ненависти» от первого лица. Эксперты брали посты и комментарии в соцсетях жителей всех 85 регионов России. Учитывались фразы «я люблю», «обожаю», «я без ума», «я счастлив». Из негативных словосочетаний выбирали «я ненавижу», «меня раздражает», «бесит».

Из всех сообщений 82,7% оказались позитивными, отрицательными эмоциями веяло только от 17,3%. Средний «индекс любви» в России составил 4,7. Это означает, что о светлых чувствах в стране пишут почти в пять раз чаще.

Возглавил рейтинг Севастополь с индексом 6,5. Немногим меньше у Республики Крым — 6,3. На третьем месте — жители Костромской области, их «индекс любви» со значением 6,1.

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В первую пятерку вошли Ненецкий автономный округ и Краснодарский край, индексы которых равняются 6,1 и 6,0 соответственно.

Среди десяти наиболее любвеобильных регионов — Астраханская область с индексом 5,8, Еврейская автономная область, набравшая 5,6, и Московская область с таким же значением. Четырем регионам присвоили индекс 5,5: Забайкальскому краю, Ленинградской области, Удмуртской Республике и Ростовской области.

Самые низкие индексы любви — у Якутии (3,1), Ингушетии (3,5) и Чеченской Республики (3,7).

За год, выяснили эксперты, настроение жителей страны в целом стало лучше. Если в наименее любвеобильных регионах в прошлом году самые низкие показатели были 2,5, то сейчас уже 3,1. Достигнутый максимум в 6,5 тоже изменился с прошлого года, когда показатель равнялся 5,3.

Чаще всего о любви говорят люди старшего поколения — от 55 лет. Эти темы возникают у них в разговорах в 4,3 раза чаще, чем ненависть. Пользователи в возрасте от 18 до 44 лет выражают позитивные эмоции в 3,6 чаще, чем негативные.