Составлен рейтинг российских регионов-лидеров по уровню жизни

Топ регионов-лидеров социально-экономической устойчивости в России по итогам II квартала 2021 года возглавили Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). В первую тройку также вошли Ненецкий автономный округ (НАО) и Магаданская область.

Именно в этих регионах оказались самые высокие показатели по уровню заработной платы, прожиточному минимуму и другим экономическим данным, сообщила газета «Известия».

Рейтинг регионов-лидеров подготовил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Росстата.

В топ-10 также вошли Чукотка, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Якутия, Мурманская область и Республика Коми.

Авторы исследования отметили, что в целом в стране заметен рост социального благополучия, а незначительные ухудшения отмечены только в некоторых регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. При этом, по мнению экспертов, показатели логичны, поскольку практически все регионы-лидеры богаты нефтегазовыми ресурсами.

В августе российский маркетплейс Ozon составил рейтинг спортивных и неспортивных регионов России. Лидерами среди спортивных оказались Нижний Новгород и Казань. В числе спортивных городов также были названы Самара, Краснодар, Екатеринбург и Ростов-на-Дону, затем идут Воронеж, Уфа, Челябинск и Новосибирск.

Самым неспортивным стал Санкт-Петербург. В рейтинг неспортивных городов также вошла Москва. В рейтинге она идет второй после Санкт-Петербурга, вместе с Омском, Пермью, Волгоградом и Красноярском.