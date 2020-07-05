Составлен рейтинг регионов России с наибольшей протяженностью автодорог

В Алтайском крае в 2019 году протяженность автомобильных дорог составила 54,3 тысячи километров. На второй строчке находится Башкирия — 48,6 тысячи километров. Замыкает тройку лидеров Московская область. Протяженность автомобильных дорог в регионе равняется 43,5 тысячи километров.

Четвертое место в перечне досталось Краснодарскому краю — 42,5 тысячи километров. На пятом месте расположилась Самарская область — 41,5 тысячи километров.

Ненецкий автономный округ (НАО) расположился в конце рейтинга по протяженности автодорог (382 километров). Его обходят Севастополь — 1,1 тысячи километров, Чукотка — 2,16 тысячи километров, Камчатский край — 2,2 тысячи километров, и Магаданская область — 2,7 тысячи километров.

В общей сложности в России в 2019 году насчитывалось 1,5 миллиона километров автомобильных дорог. За 10 лет их общая протяженность увеличилась на 89,2%.