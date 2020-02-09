Составлен рейтинг регионов России, где чаще всего заключаются браки

В общей сложности за 11 месяцев 2019 года в России оформили свои отношения 844 тысячи пар. Однако это примерно на три тысячи меньше, чем за аналогичный период 2018-го.

Следом за лидирующей тройкой (Петербург, Севастополь, Камчатский край) в рейтинге расположились Приморский край (7,4 брака на тысячу жителей населения), Калининградская область, Московская и Иркутская области (7,2).

Примечательно, что Севастополь, после возвращения в состав России в 2014 году, ежегодно оказывается в числе регионов-лидеров по числу зарегистрированных браков. И в 2019 году в там расписались 3825 влюбленных пар.

Меньше всего браков за прошлый год было зафиксировано в Республике Ингушетия (3,9 брака на тысячу человек), и в Ленинградской области — 4,1 брака. Число разводов в России сократилось до 472 тысяч (в 2018-м их количество было 541 тысяча). Лидером по разводам стала Сахалинская область — 5,3 развода на тысячу человек, следом идет Камчатская область (4,6), Республика Карелия и Мурманская область (4,5).

Реже всего супруги подавали на развод в Чечне и Ингушетии — 0,7 и 0,8 развода на тысячу жителей.