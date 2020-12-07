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    07 декабря 2020, 04:12

    Составлен рейтинг регионов по потреблению спиртного и табака

    Кирилл Фролов

    За прошлый год потребление алкоголя и табачных изделий было выше всего в Магаданской и Сахалинской областях, а также в Хакасии. Такие данные содержатся в рейтинге РИА «Новости», составленном на основе статистики Росстата и Генпрокуратуры.
    Составлен рейтинг регионов по потреблению спиртного и табака

    Помимо потребления спиртного и сигарет авторы рейтинга учитывали число преступлений, совершенных в состоянии опьянения (в том числе наркотического) и смертность от отравления алкоголем.

    Магаданская область и Сахалин лидируют по количеству спиртного, проданного на одного взрослого человека. В Хакасии и Бурятии, которая занимает четвертую строчку рейтинга с конца, продажи относительно невелики, но при этом высокая смертность от суррогатов и большой процент преступлений, совершенных в пьяном виде.

    Лидерами рейтинга, как и в 2018 году, стали регионы Северного Кавказа. Меньше всего пьют и курят в Чечне, Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

    Далее следуют Тамбовская, Волгоградская, Орловская, Саратовская, Смоленская области. Топ-10 замыкает Ставропольский край.