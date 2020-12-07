Составлен рейтинг регионов по потреблению спиртного и табака

Помимо потребления спиртного и сигарет авторы рейтинга учитывали число преступлений, совершенных в состоянии опьянения (в том числе наркотического) и смертность от отравления алкоголем.

Магаданская область и Сахалин лидируют по количеству спиртного, проданного на одного взрослого человека. В Хакасии и Бурятии, которая занимает четвертую строчку рейтинга с конца, продажи относительно невелики, но при этом высокая смертность от суррогатов и большой процент преступлений, совершенных в пьяном виде.

Лидерами рейтинга, как и в 2018 году, стали регионы Северного Кавказа. Меньше всего пьют и курят в Чечне, Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Далее следуют Тамбовская, Волгоградская, Орловская, Саратовская, Смоленская области. Топ-10 замыкает Ставропольский край.