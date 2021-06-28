Составлен рейтинг регионов России по доступности покупки жилья

Россиянам стало труднее накопить на двухкомнатную квартиру на вторичном рынке. Жителям Севастополя на такое жилье придется откладывать почти 16 лет. При этом в Ямало-Ненецком автономном округе срок составляет всего один год.

Доступность вторичного жилья в первом квартале 2021 году снизилась, если сравнивать с таким же периодом 2020-го. В среднем семье с одним ребенком придется копить на двухкомнатную квартиру минимум 4,7 лет. Хотя в прошлом году срок составлял 4,6 лет, сообщило РИА «Новости».

Самой доступной недвижимость оказалась в Ямало-Ненецком автономном округе. Там для приобретение жилья нужно откладывать деньги в течение года. На втором месте расположился Магадан, где ради «двушки» придется затянуть пояса на 1,6 года. В Ненецком автономном округе семье потребуется копить на квартиру 2,8 года.

В наиболее трудном положении оказались жители Севастополя. В рейтинге доступности покупки жилья город расположился на последнем месте. Накопить на двухкомнатную квартиру там можно за 15,9 года. Не лучше ситуация складывается и в Кабардино-Балкарии, где копить придется 15,1 года. В Крыму откладывать деньги на недвижимость потребуется в течение 14 лет.