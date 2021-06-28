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    28 июня 2021, 01:36

    Составлен рейтинг регионов России по доступности покупки жилья

    Дарья Бунякова

    Россиянам стало труднее накопить на двухкомнатную квартиру на вторичном рынке. Жителям Севастополя на такое жилье придется откладывать почти 16 лет. При этом в Ямало-Ненецком автономном округе срок составляет всего один год.

    Составлен рейтинг регионов России по доступности покупки жилья

    Доступность вторичного жилья в первом квартале 2021 году снизилась, если сравнивать с таким же периодом 2020-го. В среднем семье с одним ребенком придется копить на двухкомнатную квартиру минимум 4,7 лет. Хотя в прошлом году срок составлял 4,6 лет, сообщило РИА «Новости».

    Самой доступной недвижимость оказалась в Ямало-Ненецком автономном округе. Там для приобретение жилья нужно откладывать деньги в течение года. На втором месте расположился Магадан, где ради «двушки» придется затянуть пояса на 1,6 года. В Ненецком автономном округе семье потребуется копить на квартиру 2,8 года.

    В наиболее трудном положении оказались жители Севастополя. В рейтинге доступности покупки жилья город расположился на последнем месте. Накопить на двухкомнатную квартиру там можно за 15,9 года. Не лучше ситуация складывается и в Кабардино-Балкарии, где копить придется 15,1 года. В Крыму откладывать деньги на недвижимость потребуется в течение 14 лет.