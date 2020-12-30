Составлен рейтинг публичных персон, которым россияне доверяют больше всего

Жители России назвали имена публичных людей, которые вызывают у них наибольшее доверие. Опрос провел исследовательский холдинг «Ромир».

Социологи делают такие работы раз в три месяца. На первом месте оказался президент Владимир Путин, на втором — министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он прибавил три пункта по сравнению с осенью, написал РБК.

Третье место, как и несколько месяцев назад, занимает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. А вот глава МИД РФ Сергей Лавров наоборот опустился на два пункта и оказался на четвертой строчке. Пятерку лидеров замкнул премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Специалисты опросили 2,4 тысячи человек старше 14 лет. В исследовании участвовали жители городов, чье население не меньше 100 тысяч. Они отвечали на вопрос: «Кому из публичных личностей России вы доверяете?» Респондентам можно было выбрать сразу несколько ответов.

Подводя итоги года, россияне назвали самые яркие события 2020-го. Среди них оказались празднование 75-летия Победы и принятие поправок в Конституцию РФ.