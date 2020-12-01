Составлен рейтинг любимых блюд школьников

Каждое из этих блюд набрало 20% голосов. Всего в опросе поучаствовали 3,5 тысячи школьников из 64 различных регионов страны.

Следующие три места заняли макароны, сосиски и тушеная капуста.

В рейтинг самых нелюбимых блюд вошли рыбные котлеты, гороховое пюре и жареная печенка.

Ранее стало известно, что в сети ресторанов «Макдоналдс» можно получить еду бесплатно. Людям обычно возвращают деньги за заказ, если в нем перепутали блюдо или слишком долго готовили.

Совет о том, как не платить за «Макдоналдсе», дала одна из пользователей TikTok. Девушка утверждает, что работает в одном из американских отделений сети.

«Если у вас в заказе перепутаны блюда или его пришлось слишком долго ждать, то скажите об этом, и вам, скорее всего, вернут деньги», — заявила она.

По словам американки, главное в таких ситуациях — оставаться спокойными и не срываться на грубость. Сотрудники «Макдоналдс» — обычные люди, которым не нравится, когда на них кричат.