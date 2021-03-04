Составлен портрет суперраспространителя коронавируса

Около 20% людей, зараженных коронавирусом, выступают его суперраспространителями. Как выглядит портрет лиц, которые разносят инфекцию суперэффективно? Об этом сообщил сайт kp.ru.

Люди имеют разную вирусную нагрузку в биологических жидкостях организма. В частности, те, которые человек выделяет при дыхании, разговоре и пении. Речь идет про слюну, слизь и их мельчайшие капли в виде аэрозолей. У «суперспредеров» особенно высока концентрация вирусных частиц в таких жидкостях.

Также суперраспространение COVID-19 связано с психологическими, эмоциональными и другими особенностями человека. Характерные черты — любовь к социализации, общительность, желание посещать места с большим скоплением людей.

Ученые Стэнфордского университета подготовили список таких точек на карте, проводя исследования по моделированию и анализу распространения инфекции в зависимости от перемещения людей. По большей части суперраспространение происходит в спортивных залах, барах и ресторанах. Причем эти места чаще всего сильно загружены, с большим потоком посетителей, плохой вентиляцией помещений и несоблюдением социальной дистанции.

Мужчины-спортсмены чаще становятся суперраспространителями. У них больше жизненный объем легких, поэтому они вдыхают больше воздуха и могут выдыхать большее количество инфицированного аэрозоля.

Особую роль играют национально-культурные особенности. В Китае социализация происходит зачастую не в ресторанах, а внутри семей. Граждане КНР традиционно собираются большим кругом родственников на праздники. Тогда именно семьи становятся кластерами суперраспространения инфекции.