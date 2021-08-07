Составлен портрет среднестатистического преступника в России

Среднестатистический преступник в России — это мужчина без работы, который уже имел проблемы с законом. Об этом свидетельствуют данные МВД о состоянии преступности в стране за полгода.

«За шесть месяцев 2021 года в России сотрудники правоохранительных органов выявили 446 тысячи человек, совершивших преступления. Из них 64% (285 тысяч) не имеют постоянного источника дохода и 58% (257 тысяч) ранее уже совершали преступления», — приводит ТАСС текст сообщения ведомства.

По данным полиции, каждый третий преступник был пьян. Число преступлений под алкоголем за год сократилось на 7%.

На женщин приходится каждое шестое преступление, на иностранцев — менее 4%. С начала года в стране выявили 16 тысяч приезжих преступников. 80% из них — это выходцы из стран СНГ. В МВД, добавили, что уровень преступности среди несовершеннолетних сократился на 15%. С января по июнь включительно в России задержали более 13,7 тысячи несовершеннолетних злоумышленников, которые преступили закон.

В конце июля Генпрокуратура подвела итоги своей работы с начала года. За шесть месяцев сотрудники надзорного ведомства выявили 2,6 миллиона нарушений закона.