Составлен портрет среднестатистического должника по алиментам

Среднестатистический неплательщик алиментов в Москве — это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет со средней суммой задолженности 226 тысяч рублей, следует из данных столичного главка Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Большую часть должников по алиментам, согласно статистическим данным, составляют мужчины, и только 9,5% — женщины, отметило РИА «Новости».

Отцов, которые подходят под портрет среднестатистического неплательщика алиментов в Москве, насчитывается свыше 20 тысяч. Это число составляет 90,5% от общего количества должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства.

Получают заработную плату 42% неплательщиков, и с их доходов взыскиваются деньги на содержание ребенка. В остальных случаях должники работают неофициально. Они имеют редкие заработки, размер которых невозможно установить.

Среди должников-москвичей насчитывается 339 человек, у которых задолженность превышает миллион рублей, отметили в ФССП. У приставов такие неплательщики находятся на особом контроле.

Должникам по алиментам закроют возможность избежать уголовной ответственности с помощью выплаты мизерных сумм своим детям. По словам главы Ассоциации юристов России Владимира Груздева, правительственная комиссия одобрила законопроект об ответственности за неполную выплату алиментов.