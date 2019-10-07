«Составили график увольнений». Врачи из онкоцентра Блохина не бросят пациентов

Вслед за врачами онкоцентр имени Блохина решили покинуть медсестры. Причиной стали низкие зарплаты. Как сообщили «360» в профсоюзе медицинских работников «Альянс врачей», уволится целое отделение пересадки костного мозга и на такой шаг работники решились давно. Что будет с пациентами?

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«Собирались увольняться давно. Максим Рыков (замдиректора НИИ онкологии и гематологии — прим. ред.) еще на пресс-конференции заявлял, что медсестры ищут работу. И когда найдут, тоже подадут заявления на увольнение. Видимо, они нашли. Давно хотели, просто сейчас подтвердили свою решимость», — сказал «360» пресс-секретарь альянса Иван Коновалов.

Назвать точное число медсестер он затруднился, но заверил, что увольняться будут все медработники отделения трансплантации костного мозга — как врачи, так и медсестры.

Что же будет с пациентами? Коновалов сказал, что сотрудники «составили некий график увольнений», чтобы их решение не отразилось на пациентах, которых они лечат уже на данный момент.

«То есть они долечат своих пациентов и только тогда уйдут. Я не онколог, но насколько я знаю, онкологические заболевания лечат поэтапно, происходит ремиссия, потом болезнь может вернуться. Вот эти курсы они доведут и уже со спокойной душой уйдут в другое место», — добавил представитель альянса.

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Он подчеркнул, что медсестрам в этой ситуации даже хуже, ведь они получают меньше и эта практика всероссийская. Для него и коллег стало шоком, что в таком центре настолько низкие зарплаты: «Людям приходят зарплаты по 8-13 тысяч. Какие-то не соответствующие работе средства».

На момент публикации материала руководство онкоцентра не ответило на звонки «360». В разговоре с Znak.com официальный представитель учреждения Нина Попова опровергла информацию о заявлениях медсестер. По ее словам, «НИИ детской онкологии и гематологии работает в штатном режиме».

Скандал вокруг Национального медицинского исследовательского центра онкологии Н. Н. Блохина разгорелся на прошлой неделе. Врачи пожаловались на новое руководство и написали заявление об увольнении. Ситуацию проверяет Минздрав.